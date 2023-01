Arrestato e liberato 53enne che viola divieto di avvicinamento verso la ex compagna

Finito in manette e poi liberato un 53enne di Firenze che aveva violato il divieto di avvicinamento verso la ex compagna. L'arresto è avvenuto per mano dei carabinieri di Prato quando domenica pomeriggio l'uomo è tornato a farsi vedere nei pressi della casa della donna. Per questo è scattato l'arresto. Il giudice lo ha convalidato ma ha comunque disposto la liberazione in attesa di ulteriori valutazioni. Nei mesi scorsi l'uomo era stato denunciato dall'ex compagna di 45 anni per maltrattamenti.