Barberino Tavarnelle premia i talenti dello sport

Il Comune di Barberino Tavarnelle inizia nel segno della cultura e della formazione sportiva. Ai giovani e agli adulti che si sono distinti nelle loro passioni, conseguendo risultati di eccellenza o particolari meriti sportivi nelle diverse discipline, l’amministrazione comunale intende dedicare un momento speciale e una piccola cerimonia di premiazione. E’ stato elaborato un programma di eventi per dare il via al “Prize tour Barberino Tavarnelle. “In alcuni casi – spiega il sindaco David Baroncelli - ci recheremo nelle palestre dove le società si allenano o svolgono le loro attività, in altri saremmo lieti di accogliere i premiati e le premiate nella sala del Consiglio comunale a Barberino Val d’Elsa con il benvenuto e l’augurio del Consiglio comunale”.

“Abbiamo iniziato con le straordinarie ragazze della Ginnastica artistica Tavarnelle – continua il sindaco - insieme al consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei siamo andati a trovarle alla palestra Biagi in occasione della serata dei saggi”. “E abbiamo avuto il piacere di acclamare dei veri e propri portenti di eleganza, leggerezza e abilità sportive – conclude - complimenti a tutte voi, ragazze, e alle vostre straordinarie insegnanti, animate da passione e determinazione”. Per i primi mesi del 2023 il Comune ha in serbo il completamento di un nuovo spazio realizzato ad hoc per la ginnastica artistica, all’interno della scuola primaria “Andrea da Barberino” a Barberino Val d’Elsa, dove le ginnaste potranno continuare a crescere e brillare come stelle nel panorama sportivo.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa