Cantiere in viale Colombo, Cordone (Lega): "Spinelli risponde, lavori a febbraio"

"È arrivata la risposta scritta(in allegato), alla mia interrogazione del 7 novembre dello scorso anno, sul 'Cantiere stradale di viale Colombo a Fucecchio per la realizzazione di una pista ciclabile, fermo da tempo e dure critiche da parte di cittadini. Quando riprenderanno i lavori? La Lega per Salvini Premier interroga il Comune in merito'".

Così si esprime Marco Cordone (Consigliere comunale della Lega a Fucecchio e Segretario locale del Carroccio) che continua:" Dalla risposta si evince che i lavori in questione, dovrebbero riprendere nel mese di febbraio del corrente anno e concludersi nel mese di luglio sempre di quest'anno con la bitumatura, per un costo complessivo di Euro 460.000, di cui Euro 240.000 per i lavori già eseguiti, Euro 140.000 per i lavori da fare ed Euro 80.000 per le bitumature, oltre un costo stimato a carico dei privati attuatori dei piani attuativi; questi i dati salienti.Ci tengo a precisare che ho presentato un' interrogazione a risposta scritta perché almeno, con una risposta scritta, anche il cittadino meno avvezzo alla comunicazione informatica, può leggere di persona su carta, senza tanti problemi, le risposte che vengono date alle mie interrogazioni".

Fonte: Ufficio Stampa