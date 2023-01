Come smaltire gli alberi di Natale a Fiesole

Il Comune di Fiesole in collaborazione con l’Osservatorio Rifiuti Zero del Comune, per facilitare lo smaltimento degli abeti vegetali di Natale, ha organizzato una raccolta straordinaria nella mattina di sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 13. L’iniziativa sarà gestita da volontari in tre punti di raccolta allestiti rispettivamente in:

Caldine: parcheggio lungo il Mugnoncello

Fiesole: parcheggio area artigianale

Compiobbi: parcheggio della Stazione

Si ricorda inoltre che comunque gli alberi possono essere conferiti presso gli Ecocentri di Alia o, una volta opportunamente spezzati, inseriti nel bidone della raccolta del materiale organico.

Non saranno ritirati alberi sintetici e/o materiale elettrico

Fonte: Comune di Fiesole