Croce Rossa, un corso per formare volontari

Il Comitato CRI di Uliveto Terme, organizza un Corso di Formazione per aspiranti Volontari. Il corso è in programma venerdì 20 gennaio nella sede in Viale Mazzini 20 ad Uliveto Terme.

È aperto a tutti i cittadini con più di 14 anni. Terminata la formazione il volontario potrà poi svolgere le attività che l’Associazione propone e attua su tutto il territorio con i suoi servizi.

A seconda del livello di formazione raggiunto, ci si potrà dedicare a diverse attività: servizi di trasporto e soccorso infermi con ambulanza, socio-assistenziali e di protezione civile, di assistenza sanitaria a favore della popolazione in occasione di eventi sportivi e di spettacolo, corsi di primo soccorso e di educazione alla salute.

Il presidente Filippo Pellegrini e il Consiglio Direttivo "si appellano ai cittadini intenzionati a cimentarsi in tale attività di volontariato, richiamandoli ad un senso di responsabilità, considerato che nel mondo del volontariato, soprattutto in questo momento, vi è bisogno di nuove forze per dare una risposta decisa alle emergenze sanitarie, climatiche ed idrogeologiche".

Il Corso è valevole per la graduatoria del bando del Servizio Civile, bando con termine di presentazione domanda 10/02/23. I posti disponibili per lo svolgimento del periodo di Servizio Civile Universale sono 3 per il progetto riguardante ul Soccorso Sanitario e 3 per il progetto di Protezione Civile.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’ufficio formazione della CRI di Uliveto Terme tramite mail a formazione@criulivetoterme.it