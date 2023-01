Finiscono le Feste, rimane il divieto: niente alcol in zona stazione a Empoli

Doveva terminare con la fine delle Feste, rimarrà ancora almeno per un anno. Il divieto di consumo di bevande alcoliche in piazza Don Minzoni e nelle zone adiacenti la stazione ferroviaria di Empoli è stato prorogato fino al 9 gennaio 2024. L'ordinanza è quindi allungata di un anno dopo la prima decisione del novembre 2022.

Il rilancio del divieto va di pari passo con l'ampliamento dell'area interessata: anche via Curtatone e Montanara, oltre a piazza Don Minzoni e l'area pedonale antistante la stazione ferroviaria, via San Martino, via Palestro, via XI Febbraio, via Ricasoli, viale Buozzi - Parco della Rimembranza. Il tutto, spiegano dal Comune, "per la tutela della convivenza civile, della coesione sociale, della vivibilità e dell'incolumità pubblica".

La proroga deriva dal fatto che, spiega l'ente, "il provvedimento firmato nel novembre scorso, con i conseguenti controlli e l'apposizione della cartellonistica relativa al divieto di bere bevande alcoliche, si è rivelato un efficace deterrente per prevenire e contrastare le situazioni di degrado correlate al consumo di bevande alcoliche". Da qui la scelta di "inserire via Curtatone e Montanara fra le zone interessate dal divieto e di prolungare la durata delle misure così da consolidare i risultati ottenuti in queste settimane".

Rimane dunque vietato, tranne che all'interno degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nelle loro pertinenze, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in qualsiasi contenitore; il consumo di bevande non alcoliche in contenitori in vetro e lattine; l'abbandono in luogo pubblico e/o di uso pubblico di qualunque contenitore di bevande e/o di alimenti nonché di qualsiasi altro rifiuto.

"La scelta di prorogare i provvedimenti contenuti nell'ordinanza firmata nel novembre scorso e di ampliare la loro validità anche in via Curtatone e Montanara va nella direzione di proseguire nel percorso di contrasto al degrado avviato ormai da tempo - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Come ho già avuto modo di ribadire più volte, garantire la sicurezza e il decoro è una priorità della nostra amministrazione. Una priorità che riteniamo importante ed efficace portare avanti anche con scelte come quella ribadita con questa ordinanza, oltre che attraverso una collaborazione attenta e puntuale con le forze dell'ordine e la polizia municipale che ringrazio".