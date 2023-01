Enzo Iacchetti in scena a Empoli per uno spettacolo di beneficenza

Sabato 14 Gennaio alle ore 21.15 al Teatro Shalom di Empoli andrà in scena lo spettacolo 'Intervista confidenziale' con Enzo Iacchetti e Giorgio Centamore.

L'evento, organizzato dall'Associazione MartA Onlus, vuole essere l'occasione per trascorre una serata in allegria ed allo stesso tempo contribuire alla raccolta di fondi per l'acquisto di un ecografo portatile, strumento indispensabile ai medici dell'associazione per le loro spedizioni in Uganda.

Il ricavato della serata sarà infatti devoluto all'associazione MartA Onlus.

Per informazioni e prenotazioni contattare Laura 334-6830796.