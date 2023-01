Il 2023 di eventi di Castelfiorentino: Miss Italia, CastelloFobia e il Palio

Dalle feste di piazza alla riscoperta del territorio. Concerti e spettacoli teatrali, raduni di appassionati, appuntamenti sportivi, escursioni per tutte le età. Un calendario ricco, ma anche diversificato, nel quale le iniziative sperimentate con successo lo scorso anno avranno una preziosa conferma, affiancandosi agli appuntamenti già collaudati nel corso del tempo. E’ questo il biglietto da visita del Calendario Eventi 2023 (il primo a superare l’atmosfera di grande incertezza che caratterizzava il periodo più acuto del covid) e che è stato predisposto dal Comune in stretta collaborazione alle associazioni del territorio: un metodo di programmazione ormai collaudato per evitare sovrapposizioni tra le varie iniziative, ma anche per stimolare quelle sinergie che possono arricchire gli eventi stessi e l’interesse del pubblico.

Sull’onda di un successo travolgente, che registra ogni anno migliaia di visitatori, tornerà anche nel 2023 la “Festa della Birra” (6-17 settembre) ormai un vero e proprio festival musicale abbinato al food e alla valorizzazione di numerose etichette artigianali, come pure il Palio delle contrade (22-25 giugno), e “InCanti e Banchi”, che quest’anno si svolgerà per quattro giorni (25-28 maggio) in combinazione virtuosa con “Street food”, la valorizzazione del cibo di strada.

Ci saranno poi le altre iniziative che animeranno il centro cittadino, dal “Carnevale” (seconda metà di febbraio) alla sempre più apprezzata “CastelloFobia” (fine ottobre) fino alla rievocazione storica della “Pace dopo Montaperti” (metà novembre), e agli eventi promossi dal CCN “Tre Piazze”: “Festa di primavera” (19 marzo), “Fashion day” (16 aprile), la rassegna “Castello Summer” (mercoledì sera di luglio), con un salto di qualità alla fine di agosto quando per le selezioni di “Miss Italia” Castelfiorentino avrà l’onore di eleggere “Miss Toscana 2023”.

Ci saranno poi altre iniziative, organizzate in concomitanza con i negozi aperti, una “Notte Bianca” (15 giugno) e feste all’aperto che interesseranno la zona al di là del ponte come “Agricola” (6-7 maggio), l’evento ludico “Tutti a Corte. Si gioca” (20 maggio), “Note di wine” (10 giugno) e “Festa Insieme” (10 settembre), quest’ultima un’occasione anche per far conoscere l’impegno quotidiano di tanti volontari al servizio della comunità.

La riscoperta del territorio sarà incentrata anche quest’anno sulla valorizzazione dell’antica Via Francigena ( 7-8 ottobre) attraverso un nutrito programma escursionistico, spettacoli teatrali, giochi medioevali. Un ricco calendario di escursioni è stato predisposto anche da Geco, che durante l’anno prevede numerose camminate fuori porta. Sul versante sportivo, per il secondo anno consecutivo si svolgerà la “24H Quadrifoglio” (16-17 giugno) maratona per gli appassionati delle due ruote, mentre gli amanti dell’atletica non potranno mancare la staffetta “Urban Running” (14 giugno). E’ in programma anche una Festa del Calcio (prima metà di maggio) come pure numerosi raduni, per gli appassionati di auto d’epoca (fiat “500”), moto e della mitica “Vespa”. Un giugno musicale è atteso con una rassegna speciale (18-25 giugno) organizzata dalla scuola di musica e una “Cavalleria Rusticana” (30 giugno) promossa dagli Amici della Lirica “Umberto Borsò”

Previsti eventi all’interno di dimore storiche. come la Villa Garibaldi a Petrazzi: una serata musicale “Viva Verdi” (5 marzo) e due giorni di visite guidate con ambientazioni teatrali (1-2 aprile). Infine, il Teatro, grazie alla stagione teatrale del Teatro del Popolo, ma anche a quella del GAT di Castelnuovo d’Elsa e del Teatro C’Art, di “TeatroCastello” e di “Passi di Luce”, compagnie amatoriali che contribuiscono a rendere sempre più ricca l’offerta culturale nel territorio.

Come di consueto, si terranno iniziative per la “Giornata della Memoria”, il “Giorno del ricordo” e per la ricorrenza del 25 aprile, come pure quelle dedicate alle libertà e alle problematiche femminili (fine febbraio, 8 marzo e 25 novembre) promosse dallo SPI CGIL. Numerose anche le mostre di arti figurative organizzate dal Gruppo Fotografico “Giglio Rosso” e quelle cinematografiche del Cinema Monicelli e del Circolo “Angelo Azzurro”.

"E’ quasi impossibile dar conto di tutte le iniziative che abbiamo messo in cantiere – osserva la vice sindaco con delega agli Eventi, Claudia Centi – grazie all’insostituibile apporto delle associazioni e soprattutto alla disponibilità di centinaia di volontari. Un calendario il cui punto di forza è rappresentato dalle proposte, dalle idee e soprattutto dalla voglia di rendere la nostra città sempre più viva e partecipata. Accade di frequente che le novità trovino una conferma l’anno successivo, a dimostrazione di un metodo di lavoro che vede molto spesso i cittadini promotori (e non solo fruitori) delle iniziative che vengono realizzate. E’ questo, credo, uno dei motivi che ci rende entusiasti nel supportarle ogni volta, affiancando ad esse quelle organizzate dall’Amministrazione Comunale. Naturalmente, l’auspicio è che questo 2023 coincida quantomeno con il superamento definitivo dell’era covid. Ne abbiamo bisogno tutti, in modo particolare il tessuto commerciale e turistico del nostro territorio".

Come in passato, il calendario degli eventi sarà inviato in versione di sintesi alla Città Metropolitana di Firenze per una migliore diffusione a livello regionale, mentre a livello locale esso sarà realizzato anche sotto forma di planning mensile per un rapido colpo d’occhio da parte della cittadinanza e dei residenti dei comuni limitrofi. Il tutto sarà naturalmente accompagnato da una intensa campagna informativa e promozionale (sia mediante i canali tradizionali che tramite i social) avvalendosi di volta in volta del supporto delle associazioni e in stretta collaborazione con l’Ufficio Turistico, utilizzando anche il nuovo maxischermo collocato sopra la Stazione Ferroviaria

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa