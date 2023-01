Il Museo Caruso di Lastra a Signa inaugura due mostre a gennaio

Le due mostre andranno avanti da gennaio a marzo, ma con date e temi diversi, vediamo:

- La fanciulla del west al Museo Bassi di Montespertoli, dal 14 gennaio al 12 marzo. Inaugurazione il 14 gennaio alle 11,30.

La mostra documentale, realizzata in collaborazione con il Museo Amedeo Bassi di Montelupo e inaugurata a Montelupo a maggio 2022 in occasione del 150esimo dalla nascita del tenore Amedeo Bassi, indaga il rapporto fra Enrico Caruso e Amedeo Bassi e dei due con il Maestro Giacomo Puccini che li scelse come interpreti della Sua famosa opera "La Fanciulla del West". Ingresso libero

- Blu Zaffera al museo della Ceramica di Montelupo, dal 21 gennaio al 5 marzo. Inaugurazione il 21 gennaio alle 16,30.

Una mostra sulle ceramica contemporanea 16 artisti sono stati invitati a sviluppare un lavoro di ricerca sul tema del Blu Zaffera. La Zaffera, il decoro del primo quattrocento, di un punto di blu quasi nero, che trae origine dalla stilizzazione della foglia di quercia, e che rappresenta il primo vero passaggio verso la policromia e l’innovazione della ceramica a Montelupo, è stata il terreno di approfondimento per lo sviluppo delle progettualità in ambito contemporaneo con l’utilizzo del materiale ceramico, in forma di opere in ceramica, performance artistiche, installazioni video. La mostra ha avuto una prima inaugurazione a Montelupo Fiorentino, in occasione della rassegna Cèramica OFF

Durante l’apertura della mostra è inoltre previsto un calendario di eventi che include la presentazione del catalogo dell’esposizione a cura del Museo della Ceramica, edito da Sfera Edizioni, e una serie di visite guidate e laboratori con gli artisti e i ceramisti.

Ingresso libero