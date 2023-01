Incidente a Empoli Est tra tre veicoli, ferita una 68enne

Incidente a tre auto in zona Empoli Est, poco prima della rotatoria che conduce a Fibbiana e all'ingresso in Fi-Pi-Li. Prima delle 13 tre mezzi si sono scontrati. A rimanere ferita in modo più serio una 68enne. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Empoli e della Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino. A dirigere il traffico ed effettuare i rilievi la polizia municipale dell'Unione. Considerata l'ora di punta in quel tratto si è formato un grande traffico con scorrimento lento dei veicoli da e verso Empoli.