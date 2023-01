Incidente Fi-Pi-Li a Firenze, scooterista finisce sotto mezzo pesante

I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti questa mattina all'alba alle 5.35 in Fi-Pi-Li, nel tratto fiorentino, al km 2 in direzione mare. Un'auto, una moto e un mezzo pesante sono rimaste coinvolte. Sul posto 3 mezzi e 10 uomini dei vigili del fuoco. Lo scooterista 46enne è stato estratto in vita da sotto il mezzo pesante e poi affidato al personale sanitario per il trasferimento in codice rosso a Careggi. Ferito anche un 47enne.