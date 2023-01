Incidente sul lavoro a Sovigliana, operaio ferito a una mano

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì 10 gennaio a Sovigliana, nel comune di Vinci. Un operaio di 51 anni è rimasto ferito in modo grave a una mano. Stando a una prima ricostruzione l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario in una azienda con sede in via Pietramarina.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sono intervenute una automedica e una ambulanza della Misericordia di Empoli. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale Careggi di Firenze. Le condizioni dell'arto sono state definite piuttosto gravi.