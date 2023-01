Laboratori teatrali all'Ic Da Vinci: scelto ancora Di Corcia jr

Franco Di Corcia jr, accompagnato dal collaboratore Mattia Pagni, è l’ esperto di Teatro che si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il progetto ‘Teatralità’ dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto, per l’anno scolastico 2022/20223.

Dopo il successo riscosso tra gli studenti e gli insegnanti nel progetto Fare Teatro 2021/2022 quest’anno a Franco Di Corcia jr saranno affidate 24 classi (l’anno scorso 12) tra la Primaria Guerrazzi di Castelfranco di sotto e Pascoli di Orentano.

La novità di quest’anno è la partecipazione della Scuola dell’Infanzia (via Solferino) e di alcune classi della Scuola Secondaria di Castelfranco di Sotto e Orentano.

Il Progetto Teatralità partirà dal 17 gennaio 2023. 24 classi coinvolte. 220 ore di formazione culturale, artistica, teatrale che vanno ad arricchire il bagaglio degli studenti nonché degli insegnanti.

"Il successo dell’anno precedente si vede nei numeri: quest’anno le classi (studenti e insegnanti) che hanno aderito al Progetto Teatro sono raddoppiati. Non è cosa da poco. E non era scontato. Sono grato all’IC per l’incarico ricevuto per il secondo anno consecutivo e grato a tutto il personale della scuola che mi hanno sempre riservato grande accoglienza oltre che collaborazione. Nei mesi precedenti si è parlato della Scuola con i fatti di cronaca che tutti conosciamo. Bene. Diciamo a gran voce che esistono Dirigenti Scolastici, Scuole che, a volte in solitudine, portano avanti un processo culturale di fondamentale importanza come introdurre Il Teatro nella Scuola.. Non lasciamoli soli” ha commentato Di Corcia.