Mensa, trasporto, entrata anticipata, pedibus: iscrizioni aperte a San Casciano

Il Comune ha aperto i termini per poter effettuare le iscrizioni ai servizi mensa, trasporto, entrata anticipata e pedibus relativi all’anno scolastico 2023-2024. Fino al 31 maggio 2023 sarà possibile procedere con l'iscrizione, necessariamente on line, al servizio mensa solo per le prime classi delle scuole dell’infanzia e primarie. Per i bambini che già frequentano la scuola l’iscrizione è automatica. E’ tuttavia necessario presentare ogni anno la richiesta per poter accedere alla dieta speciale. Quanto al trasporto scolastico, le iscrizioni dovranno essere effettuate da tutti gli studenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, compresi coloro che stanno usufruendo del servizio in questo anno scolastico. Il servizio di entrata anticipata sarà attivato con un minimo di 8 iscrizioni per plesso scolastico e potrà essere erogato in favore degli allievi e delle allieve delle scuole dell’infanzia e primarie. Al momento dell'iscrizione è richiesto il versamento di un acconto cauzionale di € 50,00, importo che non sarà restituito in caso di rinuncia al servizio, da effettuarsi entro il 31/08/2023, ma rimborsato in caso di non attivazione del servizio nel plesso richiesto. Info: sito www.sancascianovp.net -pagamento PagoPA-pagamento spontaneo.

Tutte le iscrizioni ai servizi scolastici devono essere effettuate esclusivamente on line collegandosi alla pagina https://sancascianovaldipesa.ecivis.it.

Per poter usufruire del “Pedibus”, il servizio di accompagnamento a piedi a cura dei volontari dell’Auser di San Casciano, tutti i richiedenti delle scuole primarie di San Casciano, Cerbaia e Mercatale possono scaricare il modello di iscrizione direttamente dal sito web del Comune e riconsegnarlo presso l'ufficio Urp - Protocollo del Comune (Via Machiavelli, 56). L’ufficio è aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il lunedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 18:30. E' preferibile l’invio tramite mail - protocollo@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa