MonteChristmas e SanSilvestrock, il Natale è un successo a Montespertoli

Sono stati tanti gli eventi, nel cartellone di MonteChristmas, organizzati dall’Associazione Commercianti di Montespertoli nel periodo dall’accensione delle luminarie del 30 novembre fino all’Epifania. Ogni weekend, con ogni stagione, in piazza del Popolo sono passati elfi di Babbo Natale, maghi, Babbi Natale in moto, tanti banchi del mercato e dell’oggettistica natalizia ma soprattutto tante famiglie. Le iniziative sono state apprezzate molto dai bambini e per il giorno della Befana sono state regalate, grazie a Chianti Banca, ben 150 calze ai bambini presenti alla Sala Topical dopo lo spettacolo organizzato dalla Casa del Popolo di Montespertoli.

"Siamo molto contenti di come sono andate le iniziative natalizie. Questi eventi ci danno entusiamo per iniziare a organizzare nuovi eventi per il 2023 e, a questo proposito, siamo già all’opera per tenere vivo l’interesse sul nostro Comune. Voglio ringraziare la Coop di Montespertoli che ci ha sponsorizzato e tutti coloro che ci hanno supportato" annuncia Lara Bartalucci, presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

Un gran successo anche per “SanSilvestrock”, il capodanno in piazza, organizzato dall’Associazione Vitamina M che ha visto la piazza piena di gente allo scoccare della mezzanotte. Un brindisi con “bollicine 100% made in Montespertoli” offerte dalla Cantina Sociale Valvirginio e panettone e pandoro offerti dalla Coop di Montespertoli con musica fino a tarda notte grazie al dj set di RockUnMonte.

"Dopo due anni di stop tornare a festeggiare in piazza il capodanno tutti insieme è stato veramente bello. Abbiamo ballato e ci siamo divertiti insieme non solamente con i giovani ma anche con tante famiglie e questo ci da la giusta spinta per portare avanti i nostri progetti", dichiara Carlotta Antichi, Presidente dell’Associazione Vitamina M.

L’Associazione Commercianti ha coinvolto negli eventi natalizi tante associazioni del territorio tessendo una nuova rete collaborativa, tra cui la Filarmonica Amedeo Bassi con i concerti di natale, l’Avis di Montespertoli che ha portato in piazza la carrozza trainata dai cavalli con Babbo Natale a bordo, il Circolo Fotografico FermoImmagine con la mostra dedicata all’Arno al Loft19, il gruppo VolontarInsieme, la ProLoco, l’Arci “S. Allende” e il Comitato Genitori.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa