Nido di Vespa velutina rimosso a Pisa, il calabrone è arrivato anche in Toscana

Questa mattina i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti per la rimozione di un nido di Vespa velutina. Il grosso nido, che si trovava nei pressi di via Bargagna tra i rami della cima di un albero, è stato raggiunto dai vigili del fuoco con l'autoscala e rimosso. La vespa velutina, come spiegato dal comando di Pisa, è un calabrone originario dell'estremo oriente arrivato in Liguria nel 2012 e che si sta diffondendo anche in Toscana. In particolare risultano già diversi casi nelle province di Massa Carrara e Lucca mentre quello di questa mattina è il primo intervento nella provincia di Pisa.

L'operazione di rimozione di vigili del fuoco e Asl è tecnicamente riuscita. Riguardo alla diffusione del calabrone, nel comando dei vigili del fuoco di Pisa sono in aggiornamento le procedure di intervento e viene ricordata l'importanza, nel caso di avvistamento, della segnalazione tempestiva al 112 Numero Unico di Emergenza.