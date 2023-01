Padule di Fucecchio tra vandali e rifiuti abbandonati

Il Padule di Fucecchio si ritrova a fare i conti con i vandali (e non è la prima volta) e con chi invece sceglie questo luogo protetto per disfarsi di rifiuti come una fotocopiatrice.

La situazione ci è stata descritta dall'associazione Amici del padule, nello specifico da Laura Salaris, che cura la comunicazione. Quello che è emerso è una generale mancanza di controlli su quest'area naturale protetta.

Ma andiamo con ordine, dapprima Salaris ha chiarito quanto successo rispetto ai vandalismi: "Nei giorni scorsi è stata manomessa la serratura della porta di accesso all'Osservatorio delle Morette, il che ha reso impossibile l'apertura della scorsa domenica".

"Entro questa settimana - ha spiegato - i nostri volontari ed il personale del Centro provvederanno a ripristinare l'accesso, come già accaduto varie volte nei mesi scorsi".

Una situazione che non è nuova: "Si tratta infatti soltanto dell'ultimo di una serie di atti vandalici che negli ultimi anni si sono fatti sempre più frequenti".

Un altro problema segnalato dall'associazione è quello del passaggio dei fuoristrada in zone vietate, in particolare "sul percorso in divieto d'accesso della Riserva Naturale" oltre ovviamente "all'abbandono di rifiuti ed altre azioni vandaliche".

Secondo l'associazione "la perdita di ruolo del Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio ed il venir meno di un presidio costante dell'area hanno determinato uno stato di sostanziale abbandono della riserva. Questo, a nostro avviso, non ha fatto che favorire atti di questo tipo tradizionalmente legati alla percezione di degrado e abbandono di un'area. Lamentiamo anche una forte carenza di vigilanza che ha fra le altre conseguenze un uso smisurato di richiami elettroacustici da parte di alcuni cacciatori che hanno appostamenti fissi agli acquatici. Il riverbero dei richiami si sente dal Porto delle Morette".

Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati Salaris ha spiegato di aver visto le foto che sono state postate sul gruppo Fb dell'associazione e che anche in questo caso "sarebbero necessari più controlli".