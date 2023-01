Premio Letterario Capannese, come partecipare alla 17esima edizione

Torna il Premio Letterario Capannese R. Fucini rivolto ad adulti, giovani e scuole. L'edizione 2023, la numero 17, è organizzata dall'Associazione Culturale Capannese in collaborazione e con il patrocinio dei Comuni di Montopoli in Val d'Arno e di Torella dei Lombardi (AV). La premiazione si svolgerà sabato 25 novembre 2023.

Qui per consultare il bando e le modalità di partecipazione. Dall'associazione, ricordato di prestare particolare attenzione ai seguenti punti, la cui non osservanza potrebbe compromettere l'ammissione degli elaborati:

1) Inviare una mail per ogni sezione a cui si intende partecipare.

(Es. un maggiorenne che intenda partecipare con due poesie ed un racconto, deve inviare:

- una mail allegando le due poesie e specificando nell'oggetto che si concorre per la sezione B

- una seconda mail allegando il racconto e specificando nell'oggetto che si concorre per la sezione A).

2) Inviare 2 copie per ogni elaborato:

- una copia (file) che contenga Titolo, corpo dell'elaborato, dati anagrafici, cell., e-mail, indirizzo, e autorizzazione al trattamento dei dati personali;

- una copia (file) che contenga solo titolo e corpo dell'elaborato senza dati.

3) Gli elaborati devono essere inviati

- in Formato word o odt. I formati pdf o jpg saranno rinviati al mittente

- il Carattere utilizzato per la scritture deve essere Times New Roman, Grandezza carattere 12.