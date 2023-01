Progetto "Occhio al neo": 177 persone controllate, per tre di loro operazione urgente per sospetto tumore cutaneo

“Con l’innovativo servizio di telemedicina che presentiamo oggi, il sistema delle farmacie comunali toscane consolida il proprio ruolo di punto di riferimento sul territorio per l’erogazione di servizi sociosanitari al pubblico. ‘Occhio al neo’ altro non fa che confermare la bontà del lavoro costante delle farmacie pubbliche, in un'intesa con la Regione Toscana e con le AUSL territoriali, in una logica sinergica che ha permesso all'intero settore di conseguire un potenziamento dei servizi sul territorio a favore dei cittadini. La scommessa dei prossimi mesi, oltre a consolidare i servizi esistenti, sarà quella di verificare la possibilità di introdurne dei nuovi, nel continuo interesse della collettività”. Con queste parole Nicola Perini, presidente di Confservizi Cispel Toscana, è intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di “Occhio al neo”, l’iniziativa di teledermatologia gratuita per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dei tumori della pelle, attivata grazie alla collaborazione tra l’associazione che rappresenta le Farmacie Comunali toscane e l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il progetto, la cui sostenibilità è stata resa possibile anche grazie al contributo di La Roche Posay, società leader nella ricerca dermocosmetica, è stato presentato a Ponsacco nella farmacia comunale “Le Melorie” di Farmavaldera, partner della fase pilota di “Occhio al neo”.

“In Valdera la sperimentazione è partita a dicembre – spiega la direttrice di Farmavaldera Carla Pucciarelli – e nel primo mese si sono sottoposte a screening gratuito 177 persone. Di queste, per 21 è stata necessaria una ulteriore valutazione clinica ambulatoriale, mentre tre persone verranno sottoposte ad intervento chirurgico urgente per rimozione neo per sospetto tumore cutaneo. Tutti possono sviluppare un tumore della pelle nel corso della vita, ma le ricerche nel settore ci dimostrano che anche il melanoma può essere curato se scoperto in tempo. I nostri farmacisti continueranno anche dopo questa fase a promuovere l’automonitoraggio e stili di vita corretti. Primo tra tutti l’uso di una adeguata protezione solare, non solo al mare o in montagna ma anche per chi passa molto tempo all’aperto, dagli sportivi ai lavoratori”.

“L’obbiettivo del servizio di teledermatologia, che apre la strada della telemedicina per semplificare la vita dei cittadini e del settore sociosanitario toscano in generale, è ora quello di essere portato a sistema, per andare sempre più incontro alle esigenze della collettività e semplificare l’accesso a servizi sanitari fondamentali, come già avvenuto ad esempio con le prenotazioni Cup, il pagamento del ticket, l'attivazione della carta sanitaria elettronica. È la Farmacia dei Servizi, possibile grazie alle sinergie in atto con la Regione Toscana, che continua ad evolversi e che deve essere il fiore all’occhiello del sistema delle farmacie pubbliche toscane” ha concluso il presidente Perini.