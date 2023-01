Pubblica Assistenza contro Misericordia: sfida calcistica a sostegno del Meyer

Fare del bene divertendosi. Scendere in campo per uno scopo benefico che guarda ai più piccoli, ai pazienti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Per la prima volta due delle realtà associative più importanti di Montelupo Fiorentino si sfideranno sul campo da gioco per il più nobile degli scopi: la solidarietà.

L’appuntamento è il 22 gennaio alle 14 al complesso sportivo comunale delle Graziani di via Landini a Montelupo Fiorentino. L’iniziativa “Uniti per il Meyer” vedrà sfidarsi in una partita di calcio due squadre speciali, tutte composte da volontari; da una parte la Pubblica Assistenza, dall’altra la Misericordia.

Il torneo amichevole, patrocinato dal comune di Montelupo Fiorentino e dal Centro Sportivo Italiano nell’ambito delle iniziative “Io aiuto il Meyer” nasce con l’intento di raccogliere fondi a favore della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer Onlus. Per la prima volta i volontari delle due associazioni si toglieranno le divise per indossare le maglie di una squadra.

"L’idea di questa prima partita a scopo benefico - raccontano i giovani volontari della Pubblica Assistenza, promotori dell’evento - nasce dall’esigenza di far capire alla collettività che quando facciamo volontariato non ci limitiamo a salire su un’ambulanza. Siamo impegnati su più fronti. Possiamo e vogliamo fare di più. Occasioni come questa servono a promuovere i valori di amicizia e di solidarietà".

Tanti i giovani che si sono adoperati per l’organizzazione della manifestazione alla quale si potrà accedere dando un piccolo contributo, un’offerta libera all’ingresso.

Fonte: Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino