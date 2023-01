Rifiuti abbandonati a Montespertoli, Mugnaini: "C'è rabbia ma informeremo di più"

Mobili vecchi, auto, ingombranti di ogni tipo. Montagne di rifiuti quelle trovate ai lati delle strade di campagna di Montespertoli, abbandonate da ignoti ricercati adesso dalla polizia municipale e in parte già individuati. Il sindaco Alessio Mugnaini sui social non ci gira intorno, "siete dei criminali!" scrive riferendosi ai responsabili degli abbandoni.

In particolare il materiale scaricato lungo le strade si trova in via Volterrana Nord, tra Baccaiano e Montagnana, nella zona tra Ortimino e Castelfiorentino più due auto abbandonate in via Nebbiano, che porta a Certaldo.

Per far fronte al problema, sul territorio sono in arrivo le fototrappole. "Ci auspichiamo che arrivino entro gennaio e saranno installate in zone di campagna e bosco individuate con ufficio ambiente e polizia municipale" spiega il sindaco. Intanto, sui casi segnalati, sono in corso le indagini. "Alcuni dei responsabili sono già stati individuati, su altri abbandoni abbiamo già delle prove - continua Mugnanini - ci saranno delle sanzioni, Alia nel mentre sta già provvedendo alla rimozione di tutti i rifiuti".

La condanna di questi gesti lascia comunque un po' di posto alla necessità di informare. In materia di rifiuti, a Montespertoli, "gestiamo tutto internamente, riusciamo ad essere efficaci con controlli e accertamenti - dice il sindaco - con il tempo abbiamo beccato tante persone che non avevano i bidoni o conferivano i rifiuti in maniera sbagliata" a loro discapito perché "se avessero conferito per bene, avrebbero pagato di meno". Dunque per Mugnaini, di fronte a questi episodi, c'è da fare una riflessione: "Oltre alla rabbia c'è anche da lavorare di più con i cittadini, quest'anno faremo una serie di incontri per provare a spiegare come funziona la tariffa e per evitare l'abbandono di rifiuti, magari qualcuno non sa neanche come funziona e che c'è l'app di Alia per prenotare. Chi abbandona sbaglia ma noi cercheremo di far capire meglio come funziona il sistema e che ci sono vantaggi, bisogna chiederci anche perché lo fanno - conclude Mugnaini - e provare a migliorare tutti insieme".