Scontri ultras all'autogrill, scarcerati due tifosi romanisti arrestati

Due ultras romanisti arrestati dopo gli scontri all'area di servizio di Badia al Pino tra tifoserie di Napoli e Roma sono tornati liberi dopo che il giudice per la direttissima di Roma non ha convalidato l'arresto. Non è stato infatti riconosciuto l'aspetto della necessità e dell'urgenza per la flagranza differita. Ieri la Digos li aveva arrestati ed era stato chiesto il carcere per rissa aggravata. I due erano stati arrestati sul luogo di lavoro.