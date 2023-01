Tari 2022, esentate 267 famiglie a Poggibonsi

Sono 267 le famiglie esentate, completamente o in parte, dal pagamento della Tari per il 2022 attraverso un investimento dell’amministrazione pari a 83.321 euro. “Il bando Tari è una misura di sostegno che tutti gli anni siamo impegnati a rinnovare e a rifinanziare – dice l’assessore al Bilancio Susanna Salvadori – Una misura che nel tempo abbiamo esteso, in particolare in seguito alla pandemia, con la previsione di una forma di abbattimento della tariffa attraverso l’azzeramento della parte variabile in aggiunta all’esenzione totale. Un modo per ampliare la fascia di intervento e aiutare di conseguenza un numero maggiore di persone con le risorse appositamente stanziate in Bilancio”.



Le risorse sono destinate all’esenzione o alla riduzione della Tari per le famiglie presenti nella graduatoria del bando pubblicato dal Comune e destinato alle utenze domestiche per consentire loro di accedere alla agevolazioni disposte, e ai nuclei familiari (settantasei) esentati dal pagamento su segnalazione del servizio sociale.



Le 191 famiglie che hanno fatto domanda e che sono presenti nella graduatoria, in base ai requisiti posseduti, saranno esentate dal pagamento della Tari o dal pagamento della quota variabile. Il bando infatti aveva previsto la richiesta di esenzione totale per i nuclei familiari con un valore Isee inferiore a 7.000 euro e la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con Isee compreso tra 7.000 euro e 8.265 euro e le famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico) con Isee non superiore 20.000 euro.



“Tutte le famiglie in possesso dei requisiti potranno beneficiare delle agevolazioni previste in virtù delle risorse stanziate – dice l’assessore - La copertura del fondo per la Tari è una delle misure sempre al centro della concertazione promossa con i sindacati, uno strumento che insieme ad altri ha l’obiettivo di sostenere e aiutare le famiglie più fragili. Il nostro impegno in tal senso viene ogni anno riconfermato e anche per il 2022 tutti gli aventi diritto riceveranno l’agevolazione”.