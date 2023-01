Teatro per famiglie a Castelfiorentino, debutta "Il gatto con gli stivali"

Torna al Teatro del Popolo di Castelfiorentino l’appuntamento con “Su il Sipario!”, la rassegna di teatro che si rivolge alle famiglie e ai ragazzi.

Domenica 15 Gennaio il Teatro Verde presenta “Il gatto con gli stivali” di Roberto Marafante, per la regia di Emanuela La Torre, con Giovanni Bussi e Andrea Calabretta con la direzione artistica di Veronica Olmi.

Trama-Il Gatto con gli Stivali è la favola delle apparenze. Una favola in cui si denuncia, sorridendo, l’ipocrisia dei rapporti umani. Una favola che ci dice che è vero solo ciò che sembra… come a teatro, ma che alla fine la verità vien sempre a galla… come a teatro. E allora la sfida è quella di raccontare una favola classica senza cambiare una virgola, ma stupendocon una messa in scena piena di sorprese. Due facchini impegnati in un improbabile trasloco, durante la pausa pranzo, si lasciano prendere dal racconto della celebre favola costruendo le scene davanti agli occhi del pubblico, montando scatole, aprendo scatoloni, giocando con buste, cartoni, cappelliere, pacchi e pacchetti. Ogni scatola che si apre contiene un mondo colorato e sorprendente e i due facchini diventano gli attori di una rutilante messa in scena: un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate e avventure, in un ritmo crescente ed entusiasmante. Per poi, alla fine della favola, ritornare due semplici facchini, stupiti e increduli di quanto hanno creato, tra scatole, pacchi e scatolette.

Alla fine di ciascun spettacolo ogni bambino riceverà un piccolo regalo per continuare a giocare, a sognare e a sorridere anche a casa.

IL GATTO CON GLI STIVALI - DOMENICA 15 GENNAIO ORE 17,00 (Età: 3 - 10 anni)

LA REGINA DELL’ACQUA - DOMENICA 22 GENNAIO ORE 17,00 (Età: 3 - 8 anni)

HANSEL E GRETEL - DOMENICA 29 GENNAIO ORE 17,00 (Età: 3 - 10 anni)

Biglietto unico € 5,00 (ridotto Soci Coop € 4,50)

Abbonamento per 6 spettacoli in biglietteria al prezzo vantaggioso di € 20,00

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Giallo Mare Minimal Teatro

via P. Veronese, 10 - 50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 81629 - email: info@giallomare.it

Teatro del Popolo

piazza Gramsci, 80 50051 Castelfiorentino (FI)

Tel. 0571 633482 - www.teatrocastelfiorentino.it - email: info@teatrocastelfiorentino.it

