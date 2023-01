Uffizi, aumenta a 25 euro il biglietto in alta stagione. Sconto per i mattinieri

Il Consiglio d’amministrazione delle Gallerie degli Uffizi ha deciso all’unanimità di ritoccare il prezzo del singolo ingresso individuale alla Galleria delle Statue e delle Pitture per far fronte all’aumento dei costi nel settore energetico ed edilizio. Dal 1 marzo sarà di 25 euro invece degli attuali 20. L’aumento riguarderà il solo ticket di accesso singolo per la Galleria delle Statue e delle Pitture ed esclusivamente in alta stagione (cioè dal 1 marzo a 30 novembre), biglietto acquistato per la maggior parte dai turisti stranieri.

Al contempo viene introdotto nell’alta stagione uno sconto mattutino, già sperimentato con successo a Palazzo Pitti: chi entra al museo tra le 8,15 e le 8,55 del mattino, paga solo 19 euro, risparmiando quindi sei euro.

Rimangono invece invariati i prezzi d’ingresso e tutta la scontistica di bassa stagione, oltre agli abbonamenti Passepartout 5 Giorni, Passepartout annuale e Passepartout Family.

https://www.uffizi.it/biglietti

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa