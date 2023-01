Petardo ed escrementi per danneggiare la panchina arcobaleno a Montopoli

La scorsa settimana dei vandali hanno fatto esplodere un petardo in un sacchetto di escrementi sulla panchina arcobaleno installata nel 2021 nel comune di Montopoli, precisamente nella frazione di Casteldelbosco. L'imbrattamento non ha causato danni. Ma in breve tempo, dopo la pronta segnalazione dei cittadini, gli operai comunali hanno ripristinato i colori originali della panchina.

A darne la notizia è la vice sindaco Linda Vanni: "La panchina era 'rea' di testimoniare l'impegno del Comune contro ogni discriminazione. La panchina arcobaleno resta un simbolo di attivismo a favore dei diritti di tutta l'intera comunità LGBTQIA+".

Si pensa che sia stato più un gesto di vandalismo che una rivendicazione contro i diritti di gay, lesbiche e trans. Da tempo infatti nel Comune le attività arcobaleno sono numerose e mai hanno ricevuto critiche dal vivo o sui social.

La drag queen Dalimame intenta a raccontare una favola ai bambini e alle bambine di Montopoli

"Solo nel 2022 - commenta ancora Vanni - abbiamo organizzato una mostra sull’identità di genere, le proiezioni di film, abbiamo chiamato la drag queen Dalidame a leggere le fiabe, abbiamo fatto un flash mob alla stazione di San Romano. Le occasioni per criticarci c'erano, chi ha vandalizzato la panchina ha fatto solo una cretinata".

La panchina comunque sarà ritinteggiata di nuovo anche per rinvigorire i colori dell'arcobaleno, sbiaditi a causa delle intemperie di due anni all'aria aperta.

Elia Billero