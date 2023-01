Andrea Magini tenta il record: 43 ore di spettacolo sul Decameron

Il comico toscano Andrea Magini in occasione del capodanno Pisano 2023 tenterà la più grande impresa mai realizzata al mondo portando in scena, a Pisa, uno spettacolo lungo 43 ore consecutive tutto dedicato al Decameron di Boccaccio. L'iniziativa sarà il 24 e 25 marzo.

Il comico toscano, già tre volte recordman mondiale per lo spettacolo di cabaret più lungo al mondo, questa volta tenta un’impresa al limite della resistenza umana: l’obiettivo è infatti quello di rimanere sul palco per 43 ore consecutive rigorosamente da solo, senza mai fermarsi, con uno spettacolo tutto dedicato al Decameron di Boccaccio e alle sue 101 novelle che verranno raccontate, vivisezionate e attualizzate in uno show che si preannuncia divertentissimo.

"L’obiettivo è proporre uno spettacolo comico vero e proprio e non una mera ripetizione di battute senza né capo e coda solo per far scorrere le ore" spiega Magini.

Il record si terrà dal 24 al 25 marzo per il Capodanno pisano, ma lo staff dell’attore toscano ci tiene a dire che l'evento non è in alcun modo correlato alle manifestazioni istituzionali legate al capodanno. L’evento è un'iniziativa personale dell’artista e non avrà alcun fine di lucro né alcun tipo di contributo pubblico, come sempre in occasione dei record di Andrea tutti i fondi raccolti per l’iniziativa saranno destinati ad iniziative di beneficenza da spendere sul territorio.