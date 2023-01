Castelfiorentino United, gli Esordienti vanno forte al Gala McDonald

È cominciata davvero nel migliore dei modi l’avventura del Castelfiorentino United al Gala McDonald e Winter Cup. I gialloblù sono nel Girone 2 con Capezzano Pianore, Monteserra, Val Bisenzio e San Marco Avenza. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti di tutto il panorama regionale giovanile, un’occasione per il vivaio gialloblù per confrontarsi con alcune delle realtà più forti e prestigiose di tutta la Toscana.

E le prime tre giornate sono andate piuttosto bene per gli Esordienti 2010. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Monteserra il pronto riscatto è arrivato nella seconda gara, quella giocata contro il Valbisenzio, dove il Castelfiorentino United ha vinto per 4-3 al termine di una sfida molto combattuta e tirata. I valdelsani sono andati in vantaggio per 4-0 e poi si sono difesi fino alla fine dal tentativo di rimonta degli avversari. I gol portano la firma di Hysaj Devis, Benedettino, Fontanelli e un’autorete. Questa la formazione schierata da mister Sorio: Jarupi, Scartoni, Hysaj Devis, Boutaybi, El Bachra, Reale, Terrasi, Benedettino, Siragusa Angelo, Cini, Siragusa Lorenzo, Fontanelli, Bracali.

Nella terza sfida, quella giocata contro il San Marco Avenza, il Castelfiorentino United si è imposto 2-0 ai danni grazie ai gol di Reali e Benedettino. Un successo che proietta la squadra al primo posto in classifica in compagnia del Monteserra. La prossima sfida, quella in programma domenica a Pontedera contro il Capezzano Pianore, sarà decisiva per il passaggio alla fase successiva che si svolgerà in primavera, visto che nell’ultimo turno i nostri riposeranno. Questa la formazione schierata con il San Marco Avenza: Jarupi, Boutaybi, Scartoni, Giovannini, Hysaj, Stacchini, Benedettino, Reale, Terresi, Siragusa, Cini, Fontanelli, Bracali.

"Siamo molto contenti del modo in cui si stanno comportando i nostri Esordienti – ha spiegato il direttore generale del Castelfiorentino United, Andrea Vaglini -. Partecipare ad un torneo così prestigioso è per noi un motivo di orgoglio. Non avevamo dubbi che i ragazzi sarebbero stati all’altezza di questo palcoscenico sia in campo che fuori. Un particolare, quest’ultimo, a cui la nostra società tiene particolarmente".

