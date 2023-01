Cerreto Guidi e Saint Marcel, il gemellaggio dal 1997 raccontato in un sito

È ormai attivo da alcune settimane il sito www.gemellaggi.eu, che approfondisce dalle origini ad oggi, la solida amicizia tra le comunità di Cerreto Guidi e di Saint Marcel (Francia) che nel 1997 si è tradotta nella firma dello Statuto di intenti tra i sindaci.

In oltre 25 anni, il rapporto che si fonda su tre livelli(scuola, comitati e Istituzioni), si è rafforzato con numerosi scambi ed incontri. Un percorso che ha portato, tra l’altro, qualche anno fa il Consiglio comunale di Cerreto Guidi, a concedere la cittadinanza onoraria all’allora primo cittadino di Saint Marcel, Gerard Volpatti.

Ce n’è abbastanza perché questa bella storia di amicizia e di concreti scambi di esperienze, trovasse un costante punto di riferimento anche attraverso la rete con un sito ad hoc.

Realizzato da Daniele Papini, in stretta collaborazione per i contenuti con Anna Macelloni e Michela Rosmarini, racconta con interventi e foto, il cammino del gemellaggio tra Cerreto Guidi e Saint Marcel portato avanti fin dagli esordi con la volontà di condividere l’obiettivo di un’Europa unita.

Nel sito, semplice ma insieme accattivante, all’introduzione segue una storia in immagini che parte dal 1997 fino ad oggi. Sono poi riportate le informazioni salienti e le immagini dei due comuni gemellati con le notizie relative alla storia, alle principali attrazioni turistiche e alle attività economiche. Si tratta di un sito in divenire che sarà costruito con i contributi dei due comitati, guidati da Fernando Sani e Florence Figueredo, e dai ragazzi delle scuole gemellate.

Esprime soddisfazione anche a nome del suo collega di Saint Marcel, Hervé Podraza, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, secondo cui la nascita e lo sviluppo del sito, è un altro segno della vitalità di un gemellaggio non rituale che conferma in un momento così complesso, come sia ancora non solo possibile, ma necessaria una rete di valori condivisa fra i cittadini europei.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa