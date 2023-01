Alla Scuola Tessieri concorso per il Miglior Allievo tra i cuochi toscani

Chi sarà il Miglior Allievo della Toscana 22/23?

Il 2023 si apre nel segno di un Miglior Allievo più grintoso che mai. Ben 16 gli Istituti toscani in gara

che si sfideranno il 13 Gennaio presso la prestigiosa sede di Scuola Tessieri a Ponsacco (PI).

“Unione Regionale Cuochi Toscani è molto orgogliosa di questa progettualità che porta freschezza e

speranza nelle fila della nostra categoria. Di anno in anno passano da questa selezion e tanti giovani

aspiranti chef e tra di loro stiamo già iniziando a vedere dei talenti in affermazione e questo ci gratifica

e rafforza in noi la consapevolezza di fare una cosa importante per il futuro dei nostri giovani” dichiara

Roberto Lodovichi Presidente di Unione Regionale Cuochi Toscani.

“Molti sono gli Istituti alberghieri in Toscana, forse una delle regioni con il maggior numero di questa

tipologie di scuole, e ciò si spiega con la vocazione della nostra regione ad essere non solo terra di

arte e cultura ma anche luogo di buon vivere ed ottimo cibo.” preosegue Lodovichi.

“A noi il privilegio di formare i giovani - conclude - affinché siano maestri di ospitalità e buona cucina e mi pare che la direzione, attraverso il grande lavoro svolto in collabor azione con le scuole, sia quella giusta.”

La finale arriva dopo le selezioni provinciali svolte in ciascuno degli Istituti aderenti. In ogni scuola

alberghiera iscritta al concorso per il Miglior Allevo della Toscana, grazie alla disponibilità dei

Dirigenti scolastici nonchè all’operosa collaborazione dei docenti ed alla fattività dei referenti delle

Associazioni provinciali dei Cuohi Toscani, si sono svolte infatti le selezioni per stabilire chi fosse il

giovane più valido che potesse rappresentare la sc uola nella finale regionale.

Ad ogni scuola era stato abbinato, con un sorteggio effettuato dal Responsabile del Compartimento

Giovani della Toscana Lorenzo De Vivo Martini, un Consorzio di Tutela toscano tra Pecorino Toscano

DOP. Finocchiona IGP, Prosciutto Toscano DOP. Pane Toscano DOP, Olio Toscano IGP, Vitellone

Bianco dell’Appennino Centrale IGP.

I ragazzi hanno dovuto quindi valorizzare la referenza del Consorzio a loro assegnato prediligendo

altresì l’uso di altri prodotti DOP, IGP e PAT toscani al fine di dare ulteriore valore aggiunto al

concorso ed abituare i ragazzi all’uso consapevole dei prodotti di qualità.

In questa edizione ha costituito uno strumento di consultazione fondamentale il libro di recente uscita

“Cuochi Ambasciatori del Gusto e d i identità La Toscana agroalimentare tra DOP, IGP e PAT”

realizzato da Unione Regionale Cuochi Toscani con il contributo e la collaborazione di Regione

Toscana.

La sfida è aperta, ciascun concorrente porterà nei box la propria creatività e le competenze

acquisite nel percorso scolastico e proprio in un ambiente come scuola Tessieri potrà iniziare a confrontarsi con il futuro e con le possibilità formative che questa importante Scuola di alto livello offre a chi vuole proseguire un percorso nel mondo del la cucina e della pasticceria.

A giudicare i 16 giovani chef una giuria composta da: Stefano Cipollini, Coordinatore Didattico Scuola Tessieri, Michele Rinaldi, Chef La Rocca di Castelfalfi, Antonio Morelli, Chef Unione Regionale Cuochi Toscani, ed Erika Bertelli docente e blogger.

La selezione avrà luogo nell’arco della mattinata e nel primo pomeriggio si saprà chi sarà il vincitore

del Miglior Allievo della Toscana 22/23.

Il vincitore rappresenterà poi la Toscana nei Campionati della Cucina Italiana che si terranno a Rimini

il 19 Febbraio e che decreteranno il miglior giovane chef d’Italia.

A consegnare i premi il Presidente Regionale dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi ed il Patron di

Scuola Tessieri Alessio Tessieri.

Attesa la presenza dell’Assessore all’Istruzione della Regione Toscana Alessandra Nardini che sin

dall’inizio del suo mandato ha voluto supportare questa selezione riconoscendone la valenza sia in

termini di coinvolgimento degli Istituti Scolastici che di valorizzazione territorial e.