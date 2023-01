Esordienti A della Rari Nantes vincitori del Gran Premio Nazionale, festeggiamenti in Palazzo Vecchio

Festeggiati, ieri sera in Palazzo Vecchio, gli esordienti A della Rari Nantes Florentia che hanno vinto il Gran Premio Nazionale di categoria. Con loro l'assessore allo sport Cosimo Guccione, l'assessora Elisabetta Meucci, il presidente della Rari Andrea Pieri, gli allenatori Marco Morabito e Giuseppe Marrone. Ogni atleta ha ricevuto una medaglia dalla mani dell'assessore Guiccione.

"Renadiamo omaggio, ringraziamo e facciamo i complimenti alla Rari Nates Florentia per un bellissimo titolo - ha sottolineato l'assessore Guccione - un successo, il primo non solo nella storia del club e della città ma di tutta la Toscana. Il nuoto fiorentino ha un bellissimo futuro".

"La vittoria del Gran premio nazionale da parte di questi bimbi e un successo che vale al di là risultato sportivo - ha commentato il presidente Pieri - perché premia di sforzi delle famiglie, della società e del comune che ha creduto in noi anche le momenti più difficili. Mi auguro che questa sia un punto di partenza e non un punto D'arrivo per tutti noi che il questo sport in vestiamo tempo, risorse ed energie per far crescere in maniera sana le nuove generazioni".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa