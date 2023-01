NessunDove, la libreria dove giovani e nerd si avvicinano alla lettura

La Libreria NessunDove di Empoli, vincitrice del concorso Impresa Best Digital di gonews.it, Radio Lady e Confesercenti, nasce da un sogno, come spesso accade, e dalla roccia.

I due librai, Alessio Stampone e Martina Grosso, si sono incontrati scalando e hanno deciso di puntare più in alto della cima e senza corda di sicurezza. Appassionata di giochi di ruolo lei, amante dei fumetti lui, entrambi molto molto nerd, insieme hanno aperto le porte della Libreria NessunDove: uno spazio accogliente che punta moltissimo sull’editoria per l’infanzia (bambini che leggono saranno adulti che pensano) e con una selezione generalista di case editrici piccole e grandi di cui condivide il progetto editoriale e l’identità.

NessunDove prende ispirazione per il suo nome dal celebre omonimo romanzo di Neil Gaiman, dove il protagonista si trova catapultato in una Londra parallela e sotterranea popolata e plasmata da tutti coloro che vivono ai margini. Uno scrittore molto amato dai librai e un nome che richiama un luogo fuori dal tempo e dallo spazio. Un labirinto di storie in cui perdersi o lasciarsi guidare.

Per questo hanno deciso di puntare molto anche sull’ambiente e sul fattore esperienziale di una piccola libreria indipendente: dalle poltrone per la lettura, alla zona tè, dalla tenda da lettura per bambini, all’area salotto sotto i portici: tutto ha la finalità di rendere la libreria un ambiente caloroso e accogliente dove potersi dimenticare la frenesia della vita quotidiana.

Il catalogo di NessunDove è selezionato in maniera minuziosa e in continua evoluzione. Così commentato i librai: “Cerchiamo di puntare sempre più su case editrici indipendenti come la nostra amatissima Abeditore che propone edizioni davvero curate e ricercate, ma non solo, Iperborea, Nottetempo, Atmosphere, Odoya, Utopia e poi Eris, Hypnos, Alcatraz, Moscabianca, Kappalab, Acheron per quanto riguarda la narrativa weird. Sono alcune delle case editrici a cui siamo affezionati".

Hanno inoltre deciso di puntare sui giovani e sui nuovi lettori e per questo hanno dedicato spazio anche al manga, al fumetto e al graphic novel. "Si tratta di prodotti di cui usufruiamo anche noi e in cui crediamo molto e che non reputiamo affatto letteratura di serie B. Pensiamo che ognuno abbia il diritto di leggere ciò che più lo appassiona e che demonizzare alcuni tipi di media in favore di altri, potrebbe solo avere l’effetto contrario: quello di allontanare i giovanissimi dalla lettura".

Per questo oltre al classico gruppo di lettura (I Volta Pagina), alla Libreria NessunDove potrete trovare il “Club di Topolino” un gruppo di lettura dedicato al fumetto in tutte le sue forme espressioni.

La Libreria NessunDove si definisce anche una libreria nerd: oltre a numerosi giochi da tavolo, troverete sui suoi scaffali libri game e giochi di ruolo. ll gioco di ruolo è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginario, dove avvengono fatti fittizi, in un'ambientazione narrativa che può ispirarsi a un romanzo, a un film o a un'altra fonte creativa, storica o realistica. Il gioco di ruolo ha un forte valore pedagogico, espressivo, creativo, empatico e collaborativo che sempre più insegnanti che frequentano la libreria gli riconoscono e che ben si integra con il programma scolastico.

Ma quali sono i progetti futuri in programma? "Ci piacerebbe organizzare eventi legati al libro ma che siano però anche spunto di socializzazione come aperitivi o salotti letterari perché riteniamo che la migliore promozione per un libro nasca proprio col passaparola. In più vorremmo invogliare alla lettura (perché il vero problema è che in Italia si legge pochissimo) attraverso la gamification tramite sfide e giochi letterari con mezzi più o meno moderni e tecnologici in modo da creare interazione e sviluppare una community appassionata intorno al mondo del libro, scardinando il preconcetto di alcuni secondo i quali leggere è un’attività solitaria e noiosa".

