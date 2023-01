Virus - Immagini Filtro Covid, gli scatti della pandemia esposti a Certaldo

Settantacinque foto che documentano i giorni più bui del Covid 19, una selezione di immagini che fanno parte della pubblicazione “Virus. Immagini Filtro Covid”, realizzata lo scorso aprile e che oggi si declina in un percorso espositivo che sarà inaugurato sabato 14 gennaio 2023 alle ore 16 al Palazzo Pretorio di Certaldo (FI).

Una mostra fotografica che contiene al suo interno molte visioni e diverse prospettive per accendere i riflettori su un evento storico senza precedenti, con scatti realizzati dal “Gruppo fotografico Giglio Rosso” di Castelfiorentino e da “Fotoclub Ventiquattro/Trentasei” di Certaldo.

Il progetto è a cura della giornalista Francesca Pinochi: “La fotografia intesa non soltanto come espressione artistica, come forma di comunicazione, ma come memoria del tempo. Queste immagini sono un’importante testimonianza, un lavoro di osservazione puntuale e dedicato attraverso lo sguardo attento e il punto di vista dei fotografi, foto che racchiudono un valore storico collettivo, che tracciano la memoria e diventano strumento di lettura di ciò che è stato impresso per sempre nell’immagine. Ringrazio i gruppi fotografici per l'ottimo lavoro svolto e in particolare Emilio Del Lesto e Marco Mangini che hanno condiviso ogni momento dell'idea progettuale per vederla realizzata”.

“Gli scatti della mostra parlano da soli - ha commentato il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini – e ci riportano a un periodo recente, relativamente passato, concitato ma fermo al tempo stesso, scandito da momenti quotidiani come parentesi di studio, gioco, sacrificio e solitudine. Le immagini raffigurano attimi complessi in cui tuttavia la vita va avanti, con coraggio, determinazione e speranza. Il risultato è un lavoro che imprime per sempre nella memoria collettiva un momento eccezionale, che ci serve per passare alla consapevolezza e alla rinascita”.

“Siamo felici di poter ospitare questa mostra all’interno di Palazzo Pretorio – ha aggiunto l’assessora alla Cultura Clara Conforti -, che oltre ad essere una valida testimonianza del periodo del Covid è anche un modo per riconoscere il valore e l’impegno di chi è stato e continua ad essere ogni giorno in prima linea. Stiamo lavorando al calendario di mostre di Palazzo Pretorio per rendere anche il 2023 un anno ricco di arte e cultura, che unisce storia e contemporaneità”.

Il percorso espositivo, con il patrocinio del Comune di Certaldo e Castelfiorentino, è visitabile fino al 5 febbraio nell'orario di apertura dei musei comunali: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-13 e 14:30-16:30; sabato e domenica 10-13 e 14:30-17:30. Sempre a Palazzo Pretorio è ancora possibile vedere la mostra di Claudio Cionini “Immaginare la realtà. Prospettive, luci, atmosfere”, prorogata fino al 12 febbraio.

Per ulteriori informazioni contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio chiamando il numero 0571 661219.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa