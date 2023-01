Nel furgone con 9 quintali di scarti tessili: due denunce a Firenze

Era stato segnalato dai cittadini ma era sempre riuscito a sfuggire alla Polizia Municipale fino alla scorsa notte quando è stato fermato. Si tratta di un furgone utilizzato per il trasporto e lo smaltimento illecito di rifiuti come dimostrato dal carico, quasi 9 quintali di scarti tessili. Il mezzo era stato ripetutamente segnalato alla Polizia Municipale dai cittadini, con tanto di fotografie, ma non era stato mai intercettato. Ma, proprio grazie alle testimonianze raccolte, è stato possibile organizzare un servizio mirato nel giorno e nell'orario in cui era più probabile lo scarico illegale.

La scorsa notte, poco dopo le 2.30, le pattuglie della Polizia Ambientale hanno intercettato il furgone nel Quartiere 5 al confine con il Comune di Sesto. A bordo due uomini, entrambi stranieri, e 41 sacchi di plastica contenenti ritagli di stoffe per un peso complessivo di quasi 9 quintali. I due stranieri (un cittadino cinese residente a Prato alla guida del mezzo e uno di nazionalità pakistana) erano privi di documenti. Dal fotosegnalamento il cittadino cinese è risultato già noto alle forze dell’ordine anche per illeciti nello smaltimento rifiuti mentre da ulteriori controlli è emerso a suo carico un provvedimento di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza. I due uomini sono stati denunciati in concorso per entrambi per il reato reiterato di gestione dei rifiuti non autorizzata (prevista la pena detentiva da 3 mesi ad un anno e l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro). Il furgone è stato sequestrato come pure i rifiuti e i cellulari dei due denunciati. Infine, per il conducente è stato multato per guida senza patente (5.100 euro).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa