“Peccioli 2023, da Venezia a New York”: ecco la delibera per far volare nella Grande Mela i pecciolesi

L'atto di indirizzo è stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio comunale, il 30 dicembre scorso. E ha un nome significativo: “Peccioli 2023, da Venezia a New York”. Il primo passo che la comunità pecciolese muove per spiccare il volo, sorvolare l'Oceano Atlantico e prepararsi a un palcoscenico internazionale che la vedrà protagonista con un progetto espositivo nella Grande Mela. Collaborando con l’Istituto Italiano di Cultura, emanazione del Ministero degli Affari Esteri, che ha sede a Manhattan, e con il New York Institute of Technology, la cui sede “vede” Central Park ed è a poche centinaia di metri da Columbus Circle.

La delibera approvata in consiglio comunale, intanto, conferma l'intenzione dell'amministrazione comunale di far partecipare agli eventi, che negli Stati Uniti avranno il suo culmine tra dicembre 2023 e aprile 2024, il maggior numero possibile di cittadini. Contribuendo, con un bando e una serie di iniziative che saranno rese pubbliche entro poche settimane, a realizzare il sogno di partecipare a una trasferta unica nel suo genere anche quelle persone che, considerato il loro Isee, non avrebbero mai pensato di poterlo fare. Una trasferta davvero inclusiva in tutti i sensi.

Un'iniziativa in grado di mettere insieme vari ambiti, dalla cultura alla mobilità, dal sociale alle infrastrutture, tornando a mettere al centro l'importanza di essere comunità resiliente. La presenza a Venezia, in particolare, ha permesso di gettare le basi per una serie di collaborazioni che puntavano a rendere Peccioli un punto di riferimento per una comunità scientifica internazionale. Con accordi con l’Università di Pisa, la University of Portsmouth (UK) e il New York Institute of Technology per fondare a Peccioli un centro di ricerca sulla resilienza.

È un percorso che ha portato Peccioli, insieme ad altri comuni della Valdera, a presentare al Ministero della Cultura il dossier “Valdera 2025” di candidatura per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della Cultura”. Un percorso che il Sistema Peccioli intende proseguire e rafforzare con una serie di iniziative volte a consolidare e incrementare questo patrimonio di visibilità e appetibilità del territorio, a livello locale, nazionale e internazionale.

Un'esposizione e una crescita turistica che il progetto “Peccioli 2023” vuole consolidare. Negli ultimi dieci anni, infatti, Peccioli ha raddoppiato le sue presenze turistiche. E ha registrato un +71% di crescita delle presenze turistiche rispetto al periodo precedente allo scoppio della pandemia da Covid-19.

Un incremento turistico di forte stampo internazionale. La controprova è la provenienza dei turisti stranieri in discarica al Triangolo Verde di Legoli nel 2022: visitatori da 19 paesi nel mondo, con il podio dominato da tedeschi, olandesi e svizzeri. Al sesto posto delle visite in discarica, però, ci sono proprio i cittadini degli Stati Uniti. E anche il vicino Canada entra nella top ten dei visitatori internazionali, seguito a breve distanza da un altro Paese americano, il Brasile.

Fonte: Ufficio Stampa