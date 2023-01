Piscina di Empoli, la lettera: "Senza servizi i campioni di nuoto se ne vanno"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Michela Sodde, Consigliere nuoto sincronizzato TNT Empoli, nella quale si critica la gestione della piscina comunale di Empoli. In particolare Sodde, nell'ottica di valorizzare la "forza dello sport per tutte le categorie di persone quale inestimabile valore etico, sociale, di salute e risorsa economica", critica la riduzione dei servizi della struttura, a partire dal bar, che comporta la perdita di utenti. Si critica soprattutto l'incapacità di valorizzare la struttura attraverso la figura di Ginevra Taddeucci, campionessa Europea nella staffetta 4x1250 e argento nella 10 Km, la quale ha deciso di non allenarsi più a Empoli perchè "non sono stati trovati spazi ad orari adeguati". Secondo Sodde è possibile "aumentare gli iscritti ai corsi anche grazie alla presenza di un campione", e sarebbe stato quindi necessario sfruttare meglio a livello di immagine la circostanza per accrescere l'appeal della struttura.

Da luglio dell’anno scorso Ginevra Taddeucci, campionessa Europea nella staffetta 4x1250 e argento nella 10 Km, non si allena più a Empoli. La società non ha ottenuto spazi in orari adeguati e in molti si sono dovuti spostare sull’impianto di Fucecchio. Ma, e la mia è una constatazione visiva non suffragata da cifre o dati che potrebbero però essere facilmente richiesti dalla Amministrazione Comunale al Gestore, gli spazi sono spesso clamorosamente vuoti o sottoutilizzati. Pochi, pochissimi fruitori dell’impianto natatorio. Sempre di meno in verità. Negli ultimi anni sembra essere stato fatto poco per incrementare l’utilizzo degli Impianti gestiti da Aquatempra.

Negli ultimi anni i servizi si sono via via ridotti. Una piscina senza bar è una piscina poco fruibile, che non solo non eroga un servizio, ma crea difficoltà agli utenti. Il nuoto sembra avere perso di interesse per un’amministrazione quanto meno poco attenta alle sue sorti. Aumentare gli iscritti ai corsi anche grazie alla presenza di un campione dovrebbe essere un obiettivo da raggiungere per i gestori degli impianti pubblici per garantire salute e benessere, per i privati per ottenere un guadagno. Occasione persa per gli Empolesi e colta al balzo dal comune di Lastra a Signa che con grande intelligenza e sensibilità ha offerto ospitalità incondizionata a Ginevra riconoscendole non solo i meriti degli obiettivi raggiunti, ma anche un ruolo di propulsione positiva per tutta la comunità.

I personaggi famosi negli sport cosiddetti 'minori' - continua la lettera - hanno dato impulso ai nostri bambini per provare nuovi percorsi, mettersi alla prova, giocare e divertirsi e sono certa hanno fatto sognare molti di noi oltre che i tanti piccoli atleti che i loro successi hanno richiamato. In quest’ottica sembra superfluo dovere ancora una volta sottolineare come la presenza di un’atleta come Ginevra Taddeucci possa essere una ricchezza per l’impianto natatorio nel quale si allena, da tanti punti di vista senza però escludere quello sempre molto caro anche alle Amministrazioni pubbliche del ritorno economico. Avere un campione che si prepara con te, nella corsia a fianco alla tua, è un valore aggiunto inestimabile. E’ uno stimolo a sognare a credere nelle proprie possibilità.

Auspico un maggiore supporto delle piccole società che continuano a “fare salute“ attraverso la pratica sportiva. Auspico che non si liquidino le discussioni fermandosi di fronte ai costi della pratica sportiva, ma che si trovino soluzioni per superarli o ridurli. Auspico che le soluzioni non siano di tipo assistenzialistico (finendo per gravare ancora una volta sulla comunità), ma opportunità di crescita come avrebbe potuto essere per la piscina di Empoli la presenza di Ginevra, unita alla possibilità per le società di essere presenti fornendo una buona offerta di corsi.

Come cittadina aspiro ad una Amministrazione con una maggiore consapevolezza della forza dello sport per tutte le categorie di persone quale inestimabile valore etico, sociale, di salute, ma anche quale innegabile risorsa economica.

Michela Sodde, Consigliere nuoto sincronizzato TNT Empoli