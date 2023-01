Tentata estorsione all'Elba, arrestato 41enne già condannato a 4 anni

I Carabinieri di Rio, all'Isola d'Elba, hanno arrestato un 41enne di origini campane, da anni residente nel comune, condannato in via definitiva a 4 anni e un mese di reclusione, per i reati di furto, tentata estorsione, ricettazione ed altri reati minori, commessi tra gli anni 2007 e 2014 sull’Isola d’Elba e sul continente.

In particolare l’arrestato è stato ritenuto responsabile di aver rubato svariati attrezzi da lavoro, per poi pretendere dalle vittime somme di denaro, molto più alte dell’effettivo valore degli oggetti asportati, in cambio della loro restituzione.

In altre occasioni, lo stesso si è reso responsabile di ricettazione di assegni di provenienza illecita.

L’uomo, rintracciato presso la sua abitazione, dopo gli adempimenti di rito, è stato trasferito presso la Casa di reclusione di Porto Azzurro, dove sconterà la pena.