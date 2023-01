Arnovecchio, appuntamento col primo birdwatching invernale

Primo ‘Birdwatching’ invernale all’oasi naturale Arnovecchio. Domenica 15 gennaio 2023 a partire dalle 9, con prenotazione obbligatoria e binocolo al seguito, sarà possibile osservare l’avifauna che frequenta l’oasi in questa stagione, come gli uccelli acquatici del lago e i piccoli passeriformi del bosco.

Da dicembre a febbraio, infatti, la piccola area umida, poco distante dal centro della città, offre rifugio ad anatre selvatiche come i moriglioni e ad altri uccelli acquatici come la folaga e il tuffetto, lo svasso maggiore e il cormorano, accompagnato talvolta dal molto più raro marangone minore.

IL PROGRAMMA - La visita, grazie agli osservatori faunistici disposti lungo il percorso e al cannocchiale messo a disposizione dei visitatori, consentirà ai partecipanti di vedere bene le specie presenti nel laghetto di Arnovecchio, illustrate da una esperta guida ambientale del Centro. La seconda parte dell’incontro sarà invece dedicata ai piccoli uccelli che, in questo periodo, affollano le mangiatoie invernali, come cinciallegre e cinciarelle, capinere, pettirossi e fringuelli che approfittano dell’offerta di cibo per superare meglio i rigori del clima. Oltre a osservare e imparare a riconoscere le varie specie, i partecipanti riceveranno indicazioni su come trasformare anche il proprio giardino in una piccola oasi per la fauna, con arbusti che offrono frutti invernali e attrezzature per il 'birdgarden'.

PER PARTECIPARE - La visita è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio per mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

ORARIO DI APERTURA - Nel mese di gennaio 2023, l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio (ore 14-17) e la domenica mattina (ore 9-12), sempre ad accesso libero. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, chiamando lo 0573 84540 o inviando una mail all'indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it.

