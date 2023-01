Arrestato 50enne residente a Empoli con ecstasy e cocaina nascoste tra le sigarette

In serata in Piazza dei Ciompi a Firenze, la volante del Commissariato San Giovanni ha sorpreso un uomo di 50 anni originario di Firenze, con 13 dosi di cocaina e due pasticche colorate di ecstasy nascoste all’interno di un pacchetto di sigarette.

L’uomo è stato notato mentre stava parlando in strada, poco dopo le 20.00, con un gruppo di giovani, durante uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti predisposto dalla Questura di Firenze.

Nell’auto in uso al 50enne, oltre a circa 400 euro in contanti in banconote di diverso taglio, è stata rinvenuta un’agendina sulla quale gli investigatori non escludono potrebbero essere stati annotati a mano riferimenti anche a probabili consumatori di droghe.

Nella sua abitazione, nell’empolese, è stato poi sequestrato un bilancino di precisione con presunti residui di cocaina. Sulla base degli elementi raccolti l’uomo è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio alle Cascine di Firenze, Onah ed Eviva, due dei pastori tedeschi antidroga della Questura di Firenze, hanno scovato un etto e mezzo di stupefacenti tra hashish e marijuana, nascosti sotto terra e tra la vegetazione del parco. La droga era suddivisa in 23 frammenti di varie dimensioni.

Intorno alle 16, sempre nella zona del parco delle Cascine, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi-Peretola hanno catturato un uomo di origini senegalesi di 35 anni, ricercato da dicembre, in quanto destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze a seguito di un cumolo di condanne per reati di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale, commessi proprio nella zona delle Cascine nel 2019. L’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Sollicciano dove dovrà scontare una pena di un anno e 3 mesi.