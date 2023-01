Assolta in appello la ex giunta Turini a Santa Maria a Monte dopo 11 anni

Ci giunge notizia della chiusura di una vicenda che ha del paradossale e purtroppo rientra nella “normalità” di questo Paese. E’ stata (finalmente) emessa la sentenza di secondo grado della corte d’appello di Firenze che assolve gli imputati perché il fatto non sussiste.

Nello specifico, il procedimento era relativo ad un atto della giunta Turini del 2012 che costò all’allora Sindaco e alla sua giunta, oltre che ad alcuni dipendenti comunali, il rinvio a giudizio per “abuso in atti d’ufficio”. Nello specifico, veniva contestata la nomina di una consulenza esterna, stipulata con un ex dirigente comunale dopo che egli era andato in pensione al fine di seguire alcune questioni che già aveva affrontato mentre era al lavoro in municipio.

La vicenda meriterebbe di balzare alla cronaca per almeno due questioni.

La prima, che in uno stato di diritto, i coinvolti nel procedimento hanno dovuto attendere ben 11 anni per arrivare alla nuova sentenza d’appello che li scagiona nuovamente. C’è materia per la Corte europea dei diritti dell’Uomo relativamente alla durata dei processi.

La seconda, è che le figure politiche coinvolte nel procedimento a loro carico avrebbero tutto il diritto di essere menzionati come esempio di buona amministrazione e risarciti dall’opinione pubblica, almeno moralmente per quanto hanno dovuto subire in tutti questi anni.

Da parte del Circolo SI Valdera Valdicecina e del Coordinamento Provinciale di Sinistra Italiana si esprime la più forte solidarietà verso l’ex sindaco David Turini, il dirigente capo Massimo Gennai, il segretario generale Norida Di Maio, l’allora vicesindaca Silvia Memmini e gli ex assessori Enrico Mazzinghi, Andrea Luschi, Cristina Falleri, Raffaello Corsi, Alessandra Biondi, che sono stati ingiustamente trascinato nei tribunali, assieme alle felicitazioni per il nuovo giudizio di estraneità ad azioni di reato e quindi di completa innocenza. Resta purtroppo l’amarezza per l’impossibilità del compagno Enrico Mazzinghi di essere sollevato da questo fardello, poiché è scomparso prima che la giustizia potesse affrancarlo ancora in vita.

Coordinamento Provinciale Sinistra Italiana Pisa

Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina