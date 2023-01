Biliardo, specialità boccette: 40 squadre in gara a Firenze per il campionato italiano

Fine settimana all’insegna del biliardo – specialità boccette – alla Biliardoteca Vie Nuove di viale Giannotti e all'Asd Aurora Scandicci in piazza Benini. Il 14 e 15 gennaio si svolgerà il campionato italiano a squadre di seconda categoria organizzato dal comitato provinciale FipopTarsi sezione boccette. Alla prova partecipano 40 squadre con i migliori giocatori della categoria. Tra questi i fiorentini Ceccatelli, Giannoni, Alessi, Aquia e i fratelli Logli. Il torneo inizierà sabato 14 alle 12 con la fase eliminatoria, domenica si svolgerà invece il girone finale con inizio alle 10.

"Siamo felici che Firenze sia stata scelta ancora una volta per un’iniziativa nazionale - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - nella nostra città siamo capaci di praticare ogni disciplina sportiva in modo serio e con il giusto impegno: questo è il segreto per arrivare in alto e per raggiungere obiettivi ambiziosi. In questo senso molto vitale è l'attività dell'Asd Biliardoteca Vie Nuove che rappresenta motivo di orgoglio per tutta Firenze".

"Primo appuntamento di prestigio per il biliardo sportivo nell’anno in corso - ha commentato Giannoni presidente dell' Asd Biliardoteca Vie Nuove - la Toscana, Firenze e la la biliardoteca VieNuove sono nuovamente protagoniste ospitando l’edizione 2023 del cmpionato italiano a squadre di seconda categoria. Continuiamo a dare segnali forti di coinvolgimento e sviluppo nel territorio del biliardo sportivo che da poco, dopo l'unione con il bowling, è diventato una federazione riconosciuta dal Coni e non più solo una disciplina associata. La gara si svolgerà presso il Circolo Vie Nuove con la fattiva collaborazione dell’asd Aurora Scandicci: sarà un weekend intenso e sicuramente emozionante, nella speranza di vedere i nostri giocatori toscani gareggiare per raggiungere le primissime posizioni".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa