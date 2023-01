Ciclista investito a Spicchio-Sovigliana, codice rosso

Un ciclista sarebbe stato investito da un'auto in via Filzi a Spicchio-Sovigliana, frazione di Vinci. La strada è una traversa del trafficato viale Togliatti. Il fatto è avvenuto poco prima delle 20. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli. Il ciclista ha avuto importanti ferite, tanto da essere trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Rilievi da parte delle forze dell'ordine.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO