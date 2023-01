Buongiorno oggi ringrazio Milena per questo primo piatto gustoso i Conchiglioni ripieni di verdure al forno, ha trovato la ricetta su una rivista di cucina e ha realizzato la ricetta durante le feste di Natale, è stata un successo per i suoi amici che anno spolverato la teglia.

I conchiglioni sono una pasta di formato grande e si adattano ad essere preparati anche ripieni, la ricetta di oggi prevede le verdure e la mozzarelle ma voi potete farcirli come vi piace di più, con il sugo di carne, besciamella, altri tipi di verdure magari ricotta e bietola o spinaci. Il ripieno potrebbe essere anche di pesce, penso ai calamari, seppie, polpo. Insomma il ripieno è molto molto versatile.

Conchiglioni ripieni di verdure al forno

Ingredienti per 4 persone

200 gr di conchiglioni

150 gr di mozzarella

1 cipolla rossa

2 spicchi d’aglio

1 peperone rosso

2 zucchine

2 pomodori a grappolo

800 gr di passata di pomodoro

Olio d’oliva extravergine

Sale e pepe

Preparazione

In un padella capiente scaldate un filo di olio e soffriggete l’aglio e la cipolla tagliati sottilmente. Quando si saranno ammorbiditi aggiungete tutte le verdure tagliate a cubetti e lasciate cuocere per circa 10 minuti. Lessate la pasta in abbondante acqua salata per circa 3-4 minuti in meno al suo tempo di cottura. Aggiungete alle verdure la passata e fate cuocere per altri 15 minuti. Aggiustate di sale e pepe e lasciate intiepidire. Farcite i conchiglioni con le verdure al pomodoro e disponeteli in una teglia rotonda, leggermente oliata, di 28 cm di diametro. Cospargete con la mozzarella tagliata a dadini, un filo d’olio, sale e pepe. Cuocete a 180° C per 25 minuti circa.

Milena