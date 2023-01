Coppia rapinata al rientro a casa in piena notte

Una coppia è stata rapinata mentre stava facendo rientro a casa in tarda notte. Il fatto è avvenuto all'1.30 di giovedì 12 gennaio a Campi Bisenzio. I malviventi hanno bloccato la donna e le hanno strappato la borsa. Mentre uno si occupava della donna, altri due hanno iniziato una colluttazione con l'uomo, che ha provato a resistere.

I tre sono scappati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i soccorsi per l'uomo della coppia, portato in codice verde in ospedale e dimesso con sette giorni di prognosi. Presenti anche i carabinieri, che indagano sul fatto. Nella borsa della donna erano presenti documenti e cellulare.