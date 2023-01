Droga in un'abitazione abbandonata, un arresto e una denuncia

Nel primo pomeriggio di mercoledì 11 gennaio 2023, i carabinieri della Compagnia di Prato, insieme al personale del nucleo investigativo del reparto operativo, hanno effettuato un controllo in un immobile in stato di abbandono in Via Arcangeli, dove era stata segnalata un’attività di spaccio di droga. All’interno dello stabile fatiscente sono stati controllati e identificati sei cittadini nigeriani e una giovane donna italiana. Un cittadino nigeriano di 26 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di 12 grammi di eroina, suddivisa in undici involucri di cellophane che gli erano stati trovati addosso, insieme a un’ingente somma di denaro, suddivisa in banconote di piccolo taglio ritenuta come ricavo dell’attività di spaccio.

Il giovane si trova nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri in attesa della convalida, che si terrà nella mattina di venerdì.

Dai controlli è emerso che la donna era gravata anche da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Prato ed è stata pertanto anch’essa denunciata in stato di libertà.