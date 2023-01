Due sfide per il Castelfiorentino femminile e gialloblu: arrivano Montecatini e Monteroni

Tornano in campo a pieno regime le due squadre senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino, impegnate rispettivamente nella prima giornata della seconda fase del campionato di C Femminile e nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Prima palla a due sarà quella delle ragazze del Basket Castelfiorentino che domani esordiranno nella 2° fase valida per il titolo regionale e per la corsa alla promozione in serie B. Alle ore 21.15, al PalaGilardetti, le gialloblu riceveranno la Pallacanestro Femminile Montecatini, quarta classificata del girone A (arbitro Baldini di Castelfiorentino). Un esordio che, come tale, rappresenta una sfida importante e delicata per le ragazze di coach Jacopo Giusti, che proveranno ad approcciare con il piede giusto la seconda fase. La formula, infatti, prevede che al termine le prime quattro squadre classificate siano ammesse ai playoff per la promozione in serie B.

Sabato alle ore 21, invece, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino che tornerà di nuovo in campo al PalaBetti per ospitare il Basket Monteroni nella prima giornata di ritorno (arbitri Francia di Siena, Indrizzi di Rapolano Terme). Al giro di boa, e sulla scia degli ultimi cinque risultati utili consecutivi, i ragazzi di coach Dario Chiarugi proveranno a ribaltare la sconfitta subita all’esordio, quando la formazione senese, con un Simone Lenardon sugli scudi, si impose per 65-41.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa