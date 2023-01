Galà delle eccellenze all'Enriques, ci sono dei nuovi corsi professionali

Sabato 21 gennaio, dalle 17 alle 19, all’Auditorium 'Enrico Lambiase' dell’ISIS F. Enriques di Castelfiorentino si terrà l’evento Galà delle Eccellenze, dedicato agli studenti che si sono distinti nello scorso anno scolastico.

Sarà questa l’occasione anche per presentare i nuovi indirizzi che saranno attivi dal prossimo anno scolastico: il Professionale per i Servizi della Cultura e dello Spettacolo, un’assoluta novità nell’Empolese Valdelsa, che sviluppa il know how della scuola nella gestione eventi ed il patrimonio di relazioni con le associazioni e gli operatori culturali.

Altra novità, nel settore dell’educazione degli adulti, l’attivazione del corso serale dell’indirizzo professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, specificatamente dedicato a coloro (maggiori di 18 anni) che vogliono riprendere gli studi interrotti per soddisfazione personale e crescita professionale; un percorso che va a completare l’offerta dell’istruzione alberghiera a fianco del quinquennio professionale e dei percorsi regionali IeFP.

Il pomeriggio sarà animato dalla Little Big Band Fuori Classe, per concludersi con un aperitivo musicale nella sala del ristorante didattico.

GALÀ DELLE ECCELLENZE, 21 gennaio 2023

Ore 17.00 Saluti del Dirigente Scolastico

Ore 17.10 Presentazione dei nuovi indirizzi

-IP Servizi culturali e dello Spettacolo

-IP Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera

-Corso serale

INTERMEZZO MUSICALE

Ore 17.30 Presentazione delle Eccellenze

- Maturità Luglio 2022

- Gare e Concorsi a.s. 2021-2022

INTERMEZZO MUSICALE

Ore 18.20 Tour dell’Istituto

Ore 18.30 Aperitivo musicale

Fonte: Ufficio Stampa