Incidente di caccia nelle campagne di Castelfiorentino, ferito 79enne

Incidente di caccia nella Valdelsa Fiorentina. Alle 14 di oggi un 79enne è rimasto ferito da un'arma da fuoco nei pressi di via Lucardese, nelle campagne di Castelfiorentino tra Pesciola e il Castello di Oliveto. L'uomo è rimasto ferito a un braccio. Subito sul posto la Misericordia di Castelfiorentino con un'ambulanza. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso ma non è stato fatto decollare. L'uomo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Informati del fatto i carabinieri della locale stazione.