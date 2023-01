Nuovo polo scolastico a Montespertoli, incontro pubblico per la progettazione

Lunedì 16 gennaio 2023, alle ore 21.30, presso l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti” si terrà il primo incontro pubblico dedicato alla realizzazione del nuovo Polo 0/6.

Questo primo incontro con i cittadini fa parte di un processo partecipativo già avviato dall’Amministrazione Comunale con l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani. Le indicazioni e i suggerimenti che saranno raccolti durante la serata di lunedì 16 gennaio costituiranno un documento in ausilio alla progettazione definitiva.

“Il nuovo Polo 0-6 sarà frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Scolastico e le famiglie. Il progetto integrerà il nido e la scuola dell’infanzia con ambienti accoglienti e inclusivi, una scuola che dovrà anche valorizzare le esperienze pedagogiche fatte fino ad ora e anche costruire le basi per quella che sarà la scuola del nostro prossimo futuro. Per far questo siamo convinti che è necessario ascoltare gli operatori del settore ma soprattutto far partecipare in maniera attiva le famiglie.” spiega il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Da quanto l’Amministrazione Comunale ha ricevuto il contributo pari a 4,6 milioni di euro, messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato avviato un percorso di coprogettazione con gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, la dirigente scolastica, i responsabili dell’Ufficio Lavori Pubblici ed è stato affidato l’incarico del progetto esecutivo e defintivo del Polo.

Le nuove aule, di circa 65 mq l’una, accoglieranno 180 bambini della scuola dell’infanzia, (sostituendo la Scuola d'infanzia "Don Lorenzo Milani") e 60 bambini per il nido per un totale di oltre 2000 mila metri quadri di spazi scolastici. L’edificio, che sorgerà nell’area del Turbone e di via dello Schiavone, si trova immerso in un’ampia area verde e sarà raggiungibile comodamente a piedi da quasi tutto il capoluogo di Montespertoli. Nel progetto sarà riservata una grande attenzione alla sostenibilità energetica, con ampie aperture e vetrate, l’installazione di pannelli fotovoltaici e l’utilizzo di materiali eco-sostenibili.

“Il progetto definitivo dovrà essere frutto di un percorso partecipato condiviso con le famiglie. La scuola sarà innovativa e immersa nel verde, dove gli spazi al chiuso corrisponderanno in egual misura agli spazi verdi all’aperto creando una sorta di continuità dall’interno all’esterno realizzando così un’autentica “scuola nel parco” - spiega il Sindaco - Sarà una scuola aperta e modulabile, con grandi aule e spazi in comune, ma che risponderà alle esigenze sia dei bambini che degli educatori, garantendo la massima accessibilità. L’incontro di lunedì è aperto a tutte le persone che vogliono conoscere il progetto e portare il loro contributo, spero che tante giovani famiglie decidano di fare con noi questo percorso”.

La fase progettuale entra quindi nel vivo con l’obiettivo di affidare entro il 31 maggio il lavoro, in modo da rispettare i tempi imposti dal PNRR, con la conclusione del cantiere entro e non oltre la fine del 2025. L’appuntamento quindi è per lunedì 16 gennaio 2023, alle ore 21.30, presso l’Auditorium della Centro Culturale “Le Corti”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa