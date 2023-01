Le marmellate Chiaverini diventano delle Bontà. Assetto operativo e produttivo immutati

La Chiaverini, storica azienda di marmellate entra nel gruppo Le Bontà.

L'accordo è stato raggiunto fra la dirigenza della società fondata nel 1928 e le famiglie fiorentine Barbagli e Carapelli.

Secondo i patti, la produzione rimane nello stabilimento di Calenzano e l'assetto operativo è immutato, se non nell'indirizzo dell'acquisizione di nuovo personale per potenziare la produzione.

Produzione che ha generato un fatturato di 3 milioni di Euro con 10 dipendenti.

Di questo fatturato, i vertici dell'azienda comunicano che il 15% verrà reinvestito nel 2023 "per incrementare la distribuzione e lo sviluppo".

Secondo Andrea Barbagli, ad del gruppo le Bontà, l'azienda dovrà essere in grado di raggiungere la grande distribuzione, per la quale "le marmellate Chiaverini hanno sempre rappresentato una proposta premium", e i piccoli negozi alimentari e gastronomici.